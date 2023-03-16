16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kırklareli'nde 46 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı...

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:45
Takip Et

Kırklareli'nde 46 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 46 göçmen yakalandı
+
Aa
-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında C.Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu.

C.Ş'nin düzensiz göçmenleri taşıyan midibüslere öncülük yaptığını tespit eden ekipler, yol uygulamasında 2 midibüsü daha durdurup kontrol etti.

Midibüslerde, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanıp sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.