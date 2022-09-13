Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir serasına dönüştürülen evin terasında 550 kök keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkez İstasyon Mahallesi'nde 2 şüphelinin evlerinin terasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce eve yapılan operasyonda 2,5 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, çok sayıda iklimlendirme ve sulama sistemi, vakum cihazı, havalandırma sistemi ve 1 adet oksijen tüpü ele geçirildi.
Operasyonda L.S. ve E.B. gözaltına alındı.
(Kaynak: İHA)
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