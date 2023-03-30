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Kırklareli’nde tanker ve otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü

Kırklareli’nde meydana gelen trafik kazasında bir tanker ile bir otomobil çarpıştı ve kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:24
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Kırklareli’nde tanker ve otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü

Kırklareli’nde tanker ve otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü
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Kaza, Dolhan köyü yakınlarında, Z.A. tarafından kullanılan 39 LL 816 plakalı bir otomobil ile süt toplama tankeri olan 34 KJ 4484 plakalı araç çarpıştı.

Olay yerindeki tanıkların haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Z.A. yaralanırken, otomobilde bulunan Sedat Yenigün ve Hasan Tanrıöver hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hayatını kaybeden Sedat Yenigün ve Hasan Tanrıöver'in cenazeleri, savcının incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

 

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