Kırklareli’nde yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü
Kırklareli’nde yol verme tartışması büyüyünce silahlar çekildi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki otomobil bir sokakta karşı karşıya geldi.

İkili arasında, E.A.’nın ters yönden gel ters yönden gelmesi üzerine tartışma çıktı. Otomobilinde bulunan silahı alan E.A., Çetinkaya'ya ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla yaralan Çetinkaya’ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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