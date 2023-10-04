‘Kırmızı bülten ile aranan IŞİD'li tahliye edildi’ iddiası: Ankara’ya yerleşti

INTERPOL tarafından IŞİD üyeliği şüphesiyle ‘kırmızı bülten' ile aranırken Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde sahte kimlikle yakalanan D.K., Kazakistan adli makamlarının gereken belgeleri göndermemesi nedeniyle “delil yetersizliğinden” tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş’ın haberine göre; yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulanan Kazakistan uyruklu D.K., şu an Ankara’da ikamet ediyor.

MISIR’DAN GELDİ, KAÇAK YOLDAN SURİYE’YE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki D.K., Suriye'deki iç savaşın şiddetlendiği 2013 yılında Kazakistan’dan Mısır’a gitti. Mısır’dan sonraki durağı Türkiye oldu. Türkiye’deki IŞİD yapılanması ile temas kuran D.K., çeşitli illerde evlerde konakladı. Gaziantep'e gittiğinde ise Maksat isimli bir kişinin evinde kaldı; onun yardımı ile kaçak yollarla Suriye’ye geçti.

IŞİD'E ÜYE TOPLAYAN YAPILANMALARA ÜYE

D.K., IŞİD’e katılmadan önce başta Kazakistan vatandaşlarına hitaben olmak üzere "cihada katılma" çağrısı yaptığı "Mücahitler” isimli bir video çekerek sosyal medyada yayımlamıştı. Kazakistan istihbaratı, bu videonun yayılması üzerine yaptığı incelemede, D.K.’nin IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gittiğini tespit etti. İstihbarat çalışması sonrasında, D.K.'nin IŞİD’e katılmadan önce Kazakistan’da örgüte üye kazandırmak üzere faaliyet gösteren “Davut Cemaati” ve “Birleşik Kazak Cemaati” isimli yapılanmalara mensup olduğu, bu yapılar içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlendi.

Kazakistan istihbaratı, o sırada Suriye’de bulunan D.K. hakkında toplanan bu delil ve bilgileri INTERPOL’e bildirdi. INTERPOL de, 2014 yılında D.K. hakkında ‘kırmızı bülten' ile arama kararı çıkardı.

TÜRKİYE’DE SAHTE KİMLİKLE 'RAHAT ETTİ'

D.K., iddianamede yer verilen özet ifadesine göre, Suriye’de bulunduğu süre içerisinde kaçak yollarla sık sık Türkiye’ye geçti. Türkiye’ye giriş yaptığında da IŞİD’liler tarafından hazırlanan sahte kimlik sayesinde rahatlıkla hareket etti; örgütün Türkiye yapılanması tarafından belirlenen evlerde kaldı.

İSTANBUL'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN KARDEŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur, D.K.’nin kardeşinin de IŞİD üyesi olması. Buna göre, D.K.’nin kardeşi 2015 yılında Türkiye’de bulunmaktaydı. Kimlik bilgilerine yer verilmeyen bu kişi, 2015 yılında Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na saldırı hazırlığı içindeyken polis operasyonuyla yakalandı ve sınır dışı edildi.

POLATLI YAKINLARINDA SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

D.K., IŞİD’in Suriye’de elinde tuttuğu son toprak parçasını 2019 yılında kaybetmesinin ardından yine kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. 2021'e kadar sahte kimlikle Türkiye’de yaşadı.

Nisan 2021'de ise güvenlik güçlerine, ‘kırmızı bülten' ile aranan Kazak vatandaşı D.K. isimli şahsın "araçla Ankara’ya geleceği" istihbaratı ulaştı. 2 Nisan 2021 günü, D.K.'nin içinde bulunduğu araç, güvenlik güçlerince Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında durduruldu; içindeki kişi göz altına alındı. Güvenlik güçleri sonrasında, sahte kimlik taşıyan kişinin D.K. olduğunu doğruladı.

KAZAKİSTAN İSTİHBARATI, BELGELERİ GÖNDERMEDİ

D.K., 2 Nisan 2021 günü çıkarıldığı mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi ve burada 29 ay tutuklu kaldı. Bu süre içerisinde Türkiye'den yetkililer Kazakistan yönetimiyle temas kurarak D.K.'nin IŞİD üyeliğine ilişkin istihbarat birimlerinin elindeki bilgi, belge ve videoları talep etti. Ancak Kazakistan, D.K’nin tutuklu kaldığı süre içerisinde kendi vatandaşına ait bilgi ve belgeleri Türkiye yargısına göndermedi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Astana'nın belge göndermemesi nedeniyle D.K., IŞİD üyeliğinden yargılandığı davanın geçen haftaki duruşmasında "delil yetersizliği" gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmanın Nisan 2024'te görülmesi beklenirken, IŞİD’li D.K. şu anda Ankara’da bir adreste yaşıyor.