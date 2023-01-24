Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi MİT operasyonu ile yakalandı

(DHA) - Hatay Valiliği, silahlı terör örgütü'ne (El Kaide), üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş. isimli şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonun MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı ifade edilen açıklamada, M.Ş.’nin adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
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