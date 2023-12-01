INTERPOL kırmızı bültenle arıyordu. Edirne'de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı bir şahıs Edirne'de yakalandı.

KAYNAK: AA
INTERPOL kırmızı bültenle arıyordu. Edirne'de yakalandı

AA'nın haberine göre, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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