Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder İspanya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı. Önder, 22 Aralık’ta Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek” denildi.

BAKAN SOYLU’DAN TEBRİK

Operasyonu gerçekleştirilen emniyet personellerini tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Polisi takip etti. Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.