2023'te de zam yağmuruna devam. Kırmızı et ve yumurtaya zam

2021 yılında 20 lira olan 30'lu yumurta fiyatı 2022'de üç katına çıktı. Market raflarında 30'lu yumurta, ortalama 65 liradan satılıyor.

Sektör yetkilileri fiyatların seyrini, maliyetlerin belirleyeceğini ifade ediyor. 2023 yılında yumurta fiyatlarında yüksek artışların yaşanmayacağı öngörülüyor.

ET VE SÜT KURUMU DA ZAM YAPTI

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi.

Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti. Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5 ila 8 lira arasında fiyat artışına gitti.

Böylece kuzu karkasın kilogram fiyatı 92 liradan 99 liraya yükseltildi.

Ayrıca kurum tarafından yapılan açıklamada, üreticilere kıvırcık ırkı kuzular için kilogram başına 10 lira "Kıvırcık Kuzu Primi" verileceği kaydedildi.