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2023'te de zam yağmuruna devam. Kırmızı et ve yumurtaya zam

Yeni yıl ile birlikte zamlar yağmur gibi yağmaya başladı. Son olarak yumurta fiyatlarından sonra kırmızı et fiyatlarına da zam yapıldı. Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 07:13
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Kırmızı et ve yumurtaya zam

2023'te de zam yağmuruna devam. Kırmızı et ve yumurtaya zam
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2021 yılında 20 lira olan 30'lu yumurta fiyatı 2022'de üç katına çıktı. Market raflarında 30'lu yumurta, ortalama 65 liradan satılıyor.

Sektör yetkilileri fiyatların seyrini, maliyetlerin belirleyeceğini ifade ediyor. 2023 yılında yumurta fiyatlarında yüksek artışların yaşanmayacağı öngörülüyor.

ET VE SÜT KURUMU DA ZAM YAPTI

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi.
Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti. Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5 ila 8 lira arasında fiyat artışına gitti.

Böylece kuzu karkasın kilogram fiyatı 92 liradan 99 liraya yükseltildi.

Ayrıca kurum tarafından yapılan açıklamada, üreticilere kıvırcık ırkı kuzular için kilogram başına 10 lira "Kıvırcık Kuzu Primi" verileceği kaydedildi.

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Hamdi
4.01.2023 08:28
Emrah Arslan rumuzlu arkadaş, siz her şeyi en yalın ve net şekilde izah etmişsiniz. Masum halk diye bir şey yoktur. Bu halka acınmaz.  
 
Yıldırım Demircioğlu
4.01.2023 08:23
Eşek bile bu kadar yüke dayanamaz.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
4.01.2023 08:00
Vurun, daha da çok vurun. Ses çıkmaz, bu davul dan. Tokmak, balyoz, kalas, taş....farketmez. Vurun, tüm gücünüzle, hırsla, acımasızca vurun. Şimdi sessiz davul olduk. Suskunluk, savunmamız.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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