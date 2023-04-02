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Demir ustası evde ölü olarak bulundu

Kırşehir'de bir inşaatta demir ustası olarak çalışan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:44
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Kırşehir'de demir ustası evinde ölü bulundu

Demir ustası evde ölü olarak bulundu
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İHA'nın haberine göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşker köyünde meydana gelen olayda inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ü.'den (47) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen ekipler, Mustafa Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa Ü.'nün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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