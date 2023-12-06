Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan'ın (70) kullandığı 40 AD 892 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı kavşağında Ankara istikametinden gelen H.U.'nun (60) kullandığı Almanya plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı her iki sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın 1996-1998 yılları arasında Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.