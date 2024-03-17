Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi '15 yaralı'

Alınan bilgilere göre kaza; Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. idaresinde bulunan 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a giderken Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaşandı.
Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinilirken polis kazanın olduğu bölgede güvenlik tedbirleri alıp trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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