Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi '15 yaralı'

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi '15 yaralı'
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü yan yattı. Yaşanan trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza; Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. idaresinde bulunan 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a giderken Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaşandı.

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Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinilirken polis kazanın olduğu bölgede güvenlik tedbirleri alıp trafiği kontrollü şekilde sağladı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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