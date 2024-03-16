Didim'de trafik kazası Esra öğretmen yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Didim'de trafik kazası Esra öğretmen yaşamını yitirdi
Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeni ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan evli 2 çocuk annesi araç sürücüsü 39 yaşındaki Esra Uygur ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne götürülen Esra Uygur, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Uygur’un eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Esra Uygur'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerin yasa boğdu.

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