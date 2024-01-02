Kış aylarında artış yaşanan solunum yolu hastalıklarına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanlardan korunma önerileri Konya’daki hastanelere solunum yolu hastalıkları nedeniyle başvuranların sayısında kış mevsimiyle birlikte ciddi bir artış gözleniyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Arzu Tarakçı, bu durumun beklenen bir sonuç olduğunu belirterek, kapalı ve kalabalık mekanlarda enfeksiyon riskinin yükseldiğini ifade etti.

Dr. Tarakçı, “Kışın virüslerin çoğalması için soğuk hava ideal bir ortam sağlıyor. Bu virüsler damlacık enfeksiyonu yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hastanemize gelen hastalarda solunum yolu enfeksiyonu tanısı konanların sayısı arttı” dedi.

Dr. Tarakçı, solunum yolu hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri de sıraladı. Dr. Tarakçı, “Öncelikle aşı olmak çok önemli. Ayrıca doğal ve dengeli beslenmek, bol sıvı almak, uyku kalitesine dikkat etmek ve düzenli spor yapmak da bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır” diye konuştu.

Arzu Tarakçı, doğal ve dengeli beslenmenin, sıvı alımının, uyku düzeninin ve spor yapmanın hastalıktan korunmada önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Tarakçı, “Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınmak için şunları yapmalıyız: Kapalı yerlerde fazla durmayalım. Kalabalık ve kapalı yerlerden uzak duralım. Böyle bir yere girmek zorunda kalırsak maske takalım. Odalarımızı temiz ve hijyenik tutalım, sık sık havalandıralım. Hapşırırken veya öksürürken, etrafa bulaşmaması için mendille ağzımızı ve burnumuzu kapatalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri varsa, insanlarla teması azaltalım. Dışarı çıkarken maske kullanalım. Tabii ki normal bağışıklığı olan insanlar, bu enfeksiyonları kolayca atlatırlar. Bunun için de şu tavsiyelerde bulunabiliriz: Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, doğal ve dengeli beslenelim, mevsimine göre taze meyve ve sebze yiyelim. Bol bol su içelim, probiyotik kullanalım. İyi ve kaliteli bir uyku düzeni sağlayalım, düzenli olarak spor yapalım” dedi.

Vatandaşlar da hastalıktan korunmak için spor yaptıklarını ve vitamin kullandıklarını söylediler. 73 yaşındaki Ali Doğru, eskiden futbolcu olduğunu ve çok spor yaptığını anlattı.

Ali Doğru, "Birkaç defa doktora gittim. Sadece dizlerimde kireçlenme varmış, onu da spora borçluyum. İki oğlum var, onlarla hala halı sahada oynuyorum. Bahçem var, yazın kendi yetiştirdiğim sebzeleri yiyorum. Şimdi çok sağlıklı ve dinç hissediyorum" diye konuştu.

83 yaşındaki Abdullah Loras ise alkol ve sigara içmediğini, hala spor yaptığını ve dinç kaldığını ifade etti.

Kışın C vitamini aldıklarını söyleyen Mehmet Göksel de "Kışın çocuğumuza C vitamini veriyoruz. Soğuk algınlığına karşı ilaç kullanıyoruz. Soğukta dışarı çıkarken çocuğumuzun üzerine kalın giysiler giydiriyoruz" dedi.