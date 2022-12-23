Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:02 Takip Et

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi