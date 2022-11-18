Araç sahiplerini zora sokacak teklif LASİD’den geldi

Medyaradar'ın haberine göre, Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada, dernek, 1 Nisan 2023'e kadar dört ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret ederek, güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini ifade etti.

"Kış lastiği sürüş emniyetini artırır"

Kış lastiklerinin iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunduğunu vurgulayan Kurt, "Kış lastiği; + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar. Altını çizmekte fayda görüyoruz, kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Yalnızca ticari araçları için değil özel araçlar için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık'tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

"Hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olalım"

Kurt, kış lastiği konusunda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Trafik hepimizin ortak alanı. Bilinçli bir araç sahibi trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini kullanmak da bu bilincin bir parçasıdır, olmalıdır. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz."