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Kış geldi lastik fiyatları uçtu yüzde 95 arttı

Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı. Lastik fiyatları geçen yıla oranla yaklaşık %95 artış gösterdi. Çıkma lastik arayışına geçen vatandaşlar lastikçilerin kapısını çalıyor. Çıkma lastikleri dişlerinin fazla yıpranmış olması kazalara sebebiyet veriyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:29
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Kış geldi lastik fiyatları yüzde 95 arttı. Yöneticiler kendi bekaların derdine düşünce tutan tutuğunu öpüyor

Kış geldi lastik fiyatları uçtu yüzde 95 arttı
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1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması hayata geçirildi. İşte uygulama başlamasıyla birlikte kış lastiği fiyatları uçmaya başladı.Fiyatları görünce tutmak da neredeyse imkansız hale geldi. Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı. Lastik fiyatları geçen yıla oranla yaklaşık %95 artış gösterdi. Çıkma lastik arayışına geçen vatandaşlar lastikçilerin kapısını çalıyor. Çıkma lastikler araç muayenesinde sorun çıkarabilirken, lastik dişlerinin fazla yıpranmış olması kazalara sebebiyet veriyor.

Geçen yıl 1320 TL den satılan 205/55/17 boyutundaki lastik bu yıl 2600 TL'ye alıcı buluyor.205/55/16 boyutundaki lastik ise geçen yıl 750 TL iken bu yıl Bin 455 TL ye satılıyor.
Bu fiyatlar binek araçlar için geçerli olurken, ticari araçlarda fiyatlar çok daha yüksek.
Örneğin gıda hâli için çalışan kamyonlarda kullanılan 315/80/22,5 ebatlı lastik fiyatları geçen yıl 8 bin 500 TL iken bu yıl 16 bin 545 TL

Araç giderlerinde artan fiyatların nakliye faaliyetlerine etkisini Türkiye Nakliyeciler Derneği başkanı Hakkı Başman'a sorduk.

Başman; ''Sadece lastik değil, sigorta giderlerimiz 7 bin lira'dan 20 Bin liraya çıktı. Kasko fiyatımız 55 bin Lira. Tüm bu zamlar üst üste gelince, haliyle biz de nakliye fiyatlarını arttırıyoruz. Bu durum zincir olarak, taşıdığımız ürünlerin satış fiyatlarının da yükselmesine etki ediyor.'' dedi.


Her geçen gün artan maliyetlerden etkilenen ulaşım ve gıda fiyatları, bu fiyatlardan nasıl etkilenecek önümüzdeki günler gösterecek.

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