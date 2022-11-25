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Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı

Güzellik uzmanı Sibel Kırbaş, kış aylarında cilt bakımına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Kırbaş, cildi kış boyu korumanın mümkün olduğunu belirterek, “Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında ciltte pullanma, renk bozulmaları ve nem kaybı yaşanabilir. Bu sebeple kış mevsimine özel cilt bakımı yapılmalıdır” diye konuştu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:35
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Kış mevsimine özel cilt bakımı

Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
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Kış aylarında cilt sorunlarında artış yaşandığını belirten Sibel Kırbaş, bu dönemdeki cilt bakımı için bazı önerilerde bulundu:

“Cildi kışa hazırlamak için öncelikle su tüketimine önem vermek gerekir. Kış aylarında insanlar daha az su içer. Bu durum cildi nemsiz bırakır. Bu sebeple yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekir; su tüketimi ihmal edilmemeli. Ayrıca, sebze ve meyve suları daha fazla tüketilmelidir. Bunlar hem cilt nemini artırır hem de cilde vitamin ve antioksidan sağlar. Cildin lipid bariyerini koruyan doğal medikal nemlendiriciler de tercih edilebilir.”

“KOLAJEN, CİLDİN PÜRÜZSÜZ VE IŞILTILI GÖRÜNMESİNİ SAĞLIYOR”

Güneş koruyucularına kış aylarında da ihtiyaç olduğuna dikkat çeken güzellik koçu, “Cildi UV ışınlarına karşı desteklemek için güneş koruyucular her mevsim periyodik olarak kullanılmalıdır” dedi. Kırbaş, şunları söyledi:

“Kış aylarında ciltte kolajen üretimini artıran uygulamalar tercih edilmelidir. Kolajen, deri elastikiyetini artırır ve lifting etkisi vardır. Yaşlanma etkilerini tersine çeviren kolajen, cildin kış ayarlarında pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlar”

“KIŞI PEELİNG İLE KARŞILAYIN”

Kırbaş, kış aylarında en çok görülen sorunlardan cilt kuruluğuna karşı uygun nemlendirici seçilmesi gerektiğini anımsatarak, peeling prosedürlerinin önemini hatırlattı.”Yaz mevsiminden çeşitli hasarlarla çıkan cilt, toparlanmaya fırsat bulamadan kış aylarının zorlu şartları ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Güneş ışınlarının yol açtığı renk sorunları, lekeler, cilt sarkmaları, kırışıklıklar ve matlıklar ve gözeneklerin dolması gibi birçok sorun, yaz aylarının etkilerinin bir sonucudur. Bu sebeple kış aylarına girmeden önce ciltte peeling uygulamaları ile cildi koruma altına alınabilir. Peeling ile ciltte tazelik ve canlılık sağlanabilir.” Şeklinde konuştu.

DHA

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