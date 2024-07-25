Kısa kollu takım elbise sosyal medyada tartışma konusu oldu

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri, kısa kollu takım elbise oldu. Moda dünyasında cesur bir adım olarak değerlendirilen bu tasarım, kullanıcılar arasında ikiye bölünmüş bir tartışmaya yol açtı. Bir grup, kısa kollu takım elbiseyi sıcak hava koşlarında hem şık hem de rahat bir seçenek olarak gördü. Öte yandan, diğer bir grup ise kısa kollu takım elbiseyi estetik açıdan beğenmeyip, geleneksel takım elbiselerin yerini tutamayacağını savundu. Siz ne düşünüyorsunuz?