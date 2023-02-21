Kışın neden mandalina yenilmeli?

KIŞIN NEDEN MANDALİNA YENİLMELİ
İçeriğindeki folat sayesinde kansere karşı etkili rol oynuyor.
İştah kontrolünü sağlıyor.
DNA ve RNA oluşumunda etkili olarak yeni hücrelerin üretimine katkı sağlıyor.
Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.
B vitamininden oldukça zengin mandalina hücre oluşumunu destekliyor.
İçeriğindeki pektin ile daha uzun süre tokluk hissettiriyor.
Potasyum içeriğiyle, yüksek kan basıncını önlediği gibi kalp krizi riskini azaltıyor.
Potasyum ve A vitamini sayesinde sağlıklı kemik gelişiminin sağlanmasında ve kemik erimesinin önlenmesinde etkili oluyor.