Kışın tüketilen bu içeceklere dikkat. Ölüm saçıyor

Kaynak: DHA
Kışın tüketilen bu içeceklere dikkat. Ölüm saçıyor
Uzmanı, “Kışın tüketilen aşırı sıcak içecekler kanser riski oluşturuyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Vedat Göral, kışın çok sıcak içecekler içmenin yemek borusu ve gırtlak kanserine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gastroenteroloji uzmanı olan Göral, “Sıcak içecekler, günde çok fazla ve 65 derecenin üzerinde tüketilirse, yemek borusunu tahrip eden özofajit hastalığına neden olur. Bu da ileride kanser riskini artırır. Ayrıca boğazı ve dişleri de zarar görür. İçeceklerin sıcaklığı 65 derecenin altında olmalı” dedi.

Göral, Türkiye'nin doğusundaki bazı ülkelerde çay ve sıcak içecek tüketiminin çok yüksek olduğunu, bu yüzden de yemek borusu kanserinin daha sık görüldüğünü belirtti.

Kışın içilen sahlep, sıcak çikolata, kahve, mırra, sıcak süt, boza, cappucino, papatya, ıhlamur, zencefil, hibisküs ve rezene çayı gibi bitkisel çayların da ılık içilmesi gerektiğini söyledi.

Göral, ayrıca içeceklerin karton bardakta içilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Göral, “Karton bardaklar, plastik ve kimyasal madde içerir. Bu maddeler içeceğe karışır ve sağlığımızı bozar. Çocuk ve gençlerde dikkat ve davranış sorunlarına, enfeksiyon ve bağışıklık bozukluklarına yol açabilir” dedi.

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