Kışın sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için öneriler

Kaynak: İHA
Kışın sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için öneriler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Aytaç Kılınç, kışın doğru beslenmenin ve kilo kontrolünün ipuçlarını açıkladı.

Kış mevsimi, hastalıklara, mutsuzluğa, strese ve depresyona daha yatkın olduğumuz bir dönem olduğu biliniyor. Bu nedenle bağışıklık sistemimizi ve metabolizmamızı korumak için vitamin ve mineral açısından zengin beslenmeye özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Diyetisyen Merve Aytaç Kılınç, kışın enfeksiyonlardan korunmak için A, C ve E vitaminleri içeren turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, yeşil biber, karnabahar, Brüksel lahanası, maydanoz, roka, tere, mandalina, greyfurt ,portakal gibi sebze ve meyveleri taze ve doğru pişirme yöntemleriyle tüketmemiz gerektiğini söyledi.

Kılınç; ayrıca fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler ve kurubaklagillerin de E vitamini kaynağı olduğunu belirtti.

Kılınç, kışın fiziksel aktivitenin azalması ve yağlı, şekerli gıdalara yönelmenin kilo artışına neden olabileceğini vurguladı.

Kılınç, bu nedenle atıştırmalıklarda kış meyvelerini tercih etmemiz, öğün atlamamamız, az ve sık beslenmemiz, kurubaklagilleri haftada 2-3 gün tüketmemiz ve kepekli tahıllar, sebze, meyve tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini ifade etti.

Kılınç, kışın balık tüketiminin de önemine değindi. Balığın omega-3 bakımından zengin olduğunu ve kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği ve karaciğer yağlanması gibi sorunlara karşı koruyucu olduğunu anlattı. Haftada 1-2 gün balık tüketilmesini önerdi.

Kılınç, son olarak su tüketiminin de kışın ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kılınç, vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı olduğunu ve günde en az 2-2.5 litre su içmemiz gerektiğini söyledi.

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