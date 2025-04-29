Kişisel verilerinizi güvene alın: iPhone'da Gelişmiş Veri Koruma nasıl etkinleştirilir?

Apple, iCloud üzerindeki verileri korumak adına en güçlü şifreleme sistemi olan Gelişmiş Veri Koruma (Advanced Data Protection – ADP) özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sistem, yalnızca kullanıcının güvenilir cihazları tarafından okunabilen uçtan uca şifrelemeyle çalışıyor. Böylece bilgileriniz, Apple sunucularında dahi şifreli kalıyor ve şirketin bile içeriğe erişimi mümkün olmuyor.

Ancak Birleşik Krallık'ta hükümetin talepleri nedeniyle bu özellik geçici olarak devre dışı bırakıldı. İngiliz hükümeti, yasa dışı faaliyetlerin soruşturulmasında Apple'dan veri erişim kapısı talep etti. Apple ise bu durumun hem kullanıcı gizliliğini hem de küresel veri güvenliğini tehdit ettiğini savunarak yargıya başvurdu.

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GELİŞMİŞ VERİ KORUMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Apple’ın varsayılan iCloud şifrelemesi, verilerin cihazlar arası aktarımında güvenli bir şifreleme uyguluyor. Ancak bu sistemde veriler Apple sunucularında da şifreli olsa bile, şirket elindeki anahtarlarla bu verileri çözüp okunabiliyor. Bu, yasal talepler doğrultusunda kolluk kuvvetlerine veri sağlanmasına olanak tanıyor.

ADP ise artık çok daha gelişmiş bir sistem sunuyor. Uçtan uca şifreleme sayesinde, verilerin şifre çözüm anahtarları sadece sizin güvenilir cihazlarınızda mahfuz oluyor. Sunucular üzerindeki veriler Apple tarafından bile erişilemez halde kalıyor.

Ancak tüm iCloud verileri bu kapsama girmiyor. Örneğin iCloud Mail, bazı durumlarda hâlâ standart veri koruması altında.

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HANGİ VERİLER UÇTAN UCA ŞİFRELENİYOR?

Gelişmiş Veri Koruma kapsamında şifrelenen veriler şöyle:

iCloud Yedeklemeleri

iCloud Drive dosyaları

Mesajlar yedeklemeleri

Safari yer imleri

Kestirmeler

Siri verileri

Notlar

Fotoğraflar ve videolar

Ayrıca Apple Sağlık uygulamasına ait veriler, şifreler ve ödeme bilgileri gibi bazı hassas bilgiler zaten "varsayılan" olarak uçtan uca şifrelenmekte.

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ADP’Yİ ETKİNLEŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Gelişmiş Veri Koruma’yı aktif etmek için bazı ön koşulların sağlanmış olması gerekiyor:

Apple hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama etkin olmalı. Bir kurtarma yöntemi tanımlanmalı. Bu yöntem 28 karakterlik bir Kurtarma Anahtarı veya Güvenilir Kişi olabilir. Apple hesabınıza bağlı tüm cihazlar en az iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2 ya da HomePodOS 16.0 sürümlerini çalıştırmalı. Windows kullanıcıları için iCloud’un 14.1 ya da daha yeni sürümü gerekli.

Cihazlarınızdan herhangi biri bu şartlara uymuyorsa, iCloud ayarlarından bu cihazları kaldırmanız gerekebilir.

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GELİŞMİŞ VERİ KORUMA NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

iPhone, iPad ya da Mac üzerinden ADP özelliğini aktif hale getirmek için şu adımları izleyin:

Ayarlar > [Adınız] > iCloud bölümüne girin. Mac’te Sistem Ayarları > [Adınız] > iCloud yolunu izleyin. “Gelişmiş Veri Koruma” seçeneğine ulaşın. Bu seçenek büyük ihtimalle “Kapalı” konumda olacaktır. Bunu "Açık" yapın.

Gerekli şartları karşılamayan cihazlar varsa, bir sonraki ekranda uyarı alırsınız.

“Kurtarma Yöntemlerini Gözden Geçir” butonuna dokunun. Buradan kurtarma anahtarınızı veya güvenilir kişinizi tanımlayın. Son olarak cihazınızın parolasını girerek işleminizi nihayete erdirin.

Bu işlem tamamlandığında ADP, Apple hesabınıza bağlı tüm uyumlu cihazlar için aktif hale geliyor.

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ADP’Yİ NEDEN ETKİNLEŞTİRMELİ?

Siber saldırılar, veri ihlalleri ve gözetleme sistemlerinin arttığı bir çağda, uçtan uca şifreleme büyük bir koruma sağlar. Gelişmiş Veri Koruma, özellikle hassas kişisel bilgilerini bulutta saklayan kullanıcılar için hayati öneme sahip.

Bu sistem yalnızca kötü niyetli kişilere karşı değil, aynı zamanda şirketlerin ya da hükümetlerin veri erişim taleplerine karşı da savunma sunuyor.

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KENDİ VERİNİZİN ANAHTARI YALNIZCA SİZDE

Apple’ın Gelişmiş Veri Koruma sistemi, teknoloji dünyasında gizlilik ve güvenlik açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Özellikle ABD dışındaki kullanıcıların bu özelliği etkinleştirmesi, daha güvenli bir dijital deneyimin önünü açıyor.

Bu özellik sayesinde Apple dahi kullanıcı verilerine erişemez hale geliyor. Yani artık bulut, gerçekten kişisel bir alan haline geliyor. Siz de bu güvenlik katmanını etkinleştirerek kendi dijital alanınızı koruyabilirsiniz.