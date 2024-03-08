Kişniş bakteri düşmanı

Kişniş’in yararları Journal of Medical Microbiology dergisinde yayınlanan bir araştırma ile kanıtlandı. Bu araştırmada, Portekiz’deki Beira Interior üniversitesinden Fernanda Domingues liderliğindeki bir grup bilim insanı, kişniş yağının 12 farklı bakteri türüne karşı nasıl etki ettiğini test etmiştir. Bu bakteriler arasında, escherichia coli ve metisiline dirençli stafilokok aureus (MRSA) gibi tehlikeli olanlar da vardır. Bilim insanları, kişniş yağının ne kadarının bakterileri öldürdüğünü veya durdurduğunu ve bakterilerin hangi bölümünü hedef aldığını belirlemişler.

Araştırmanın sonucunda, kişniş yağının yüzde 1,6 oranında kullanıldığında, tüm bakterileri durdurduğu, yüzde 2,5 oranında kullanıldığında ise, 10 bakteri türünü öldürdüğü görülmüştür. Domingues, kişniş yağının bakterilerin hücre zarlarını parçaladığını, böylece hücrelerin solunum yapmasını engellediğini ve bakterilerin ölmesine neden olduğunu açıklamıştır.

Kişniş, bakterilere karşı doğal bir koruma sağlayan bir bitkidir. Ancak, kişniş yağını kullanırken, dozuna ve kullanım şekline dikkat etmek gerekir. Çünkü aşırı veya yanlış kullanım, bazı yan etkilere sebep olabilir.