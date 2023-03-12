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Kitap her zaman hayat kurtarır. Kitap yığını koca kirişi havada tutuyor

Deprem bölgesinden paylaşılan bir fotoğrafta enkazda yaşam üçgeni kurulmasını sağlayan kitap yığınının koca kirişi havada tuttuğu görüldü. Bu kare içi boşaltılan eğitim sisteminin beraberinde gelişen liyakatsizliği, adam kayırmacılığını ve iş bilmezliği akıllara getirdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:05
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Kitap yığını koca kirişi havada tutuyor

Kitap her zaman hayat kurtarır. Kitap yığını koca kirişi havada tutuyor
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Kitap her zaman hayat kurtarır. Deprem bölgesinden paylaşılan bir fotoğrafta enkazda yaşam üçgeni kurulmasını sağlayan kitap yığınının koca kirişi havada tuttuğu görüldü. 

Bu görüntü içi yavaş yavaş boşaltılan eğitim sisteminin beraberinde gelişen liyakatsizliği, adam kayırmacılığını ve iş bilmezliği akıllara getirdi.

20 yıllık AKP iktidarında başta eğitim olmak üzere yavaş yavaş içi boşaltılan kurumlar, hızla artan liyakatsizlik, halka değil belli bireylere hizmet eden yönetim anlşayışı içinde çok sayıda deprem gerçekleşti. Bu depremlerin ardından da sonuç değişmedi. Kurumların içi boşaltılmaya devam ederken, Kızılay holdingleşti. 

Son olarak 47 bin 975 can kaybının yaşandığı 6 Şubat depremleri ile sarsıldık. "Depremlere hazırız, acil müdahale planlarımız var" diyen AFAD'ın enkaz altındaki canlara geç müdahalesi nedeniyle enkaz altında hayatta kalan on binlerce vatandaşımız yardım beklerken hayatını kaybetti. 

Depremlerin ardından yine aksaklıklar, usulsüzlükler, liyakatsizlik, imar afları, aile şirketine dönüştürülen Kızılay konuşuldu. Bunlar konuşulurken günbegün değişen ihtiyaçlara da ilk müdahaleler gibi gecikildi. 

Tüm bunların yanında okullar 2 ay tatil edildi. Konteyner ya da çadırdan oluşturulabilecek alanlarda eğitimin sürdürülmesi gündeme getirilmedi. 

Tarikat ve cemaatlerin korkulu rüyası eğitim her krizde olduğu gibi ikinci plana itildi. 

İş bilmezliğin, liyakatsizliğin, için boşalmış işlevsizleştirilmiş kurumların tartışıldığı bu günlere böyle böyle gelindi...

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