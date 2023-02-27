Kitaplar ve yazarlar arasında bir ömür...

Turan M. Türkmenoğlu, 120 yılı aşkın süredir sahaflık mesleğini sürdüren bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi... Sahaflar Çarşısı'ndaki Elif Kitabevi'ni devrettiği oğlu, 4'üncü nesil olarak iş başında bulunuyor... Büyükbaba Mustafa Mehmet Bey 1800'lerin sonlarında Beyazıt'ta sergi açarak başlıyor mesleğe. İlk dükkânının tabelasını ise 1901'de asıyor... 1951 doğumlu olup aile mesleğini yıllarca idame ettiren Turan M. Türkmenoğlu "Sahaflar Çarşısı'nda Görüp İşittiklerim" adlı kitabında duyduklarını ve tanıklıklarını aktarıyor. Okudukça görüyorsunuz ki, ilim irfan sahibi pek çok insanımızın ikinci adresi olmuş bu çarşıdan kimler gelmiş, kimler geçmiş... Kitap 20. yüzyılın başından günümüze kadarki kültür tarihimizin gizli kalmış yönlerine dikkat çekici bir katkı sunuyor; daha önce kayda geçmemiş pek çok hatırayı, anekdotu okuyucusuna ulaştırıyor.

Kitabı okurken Celal Bayar'ın ileri yaşında bir suikasttan nasıl kurtulduğunu öğrenecek, kendisinden habersiz yayın dünyasında kuş uçurtmayan Aziz Bozkurt'u tanıyacak, Necip Fazıl'ın M. Şevket Eygi'yi zor durumdan kurtarışını izleyecek, Reşadî Baba'nın sohbetlerine kulak kabartacak ve Behçet Kemal Çağlar'ın eski nişanlısının metruk köşkünde anlatıcıyla beraber ürkeceksiniz.

Buradaki hatıraların bundan sonra edebiyat ve sanat mahfillerinde terennüm edileceğini, kulaktan kulağa yayılacağını tahmin etmek güç değil. Kimi zaman tebessümle kimi zaman hüzünle okuyacağınız bu kitabı bitirdiğinizde kendinizi Beyazıt'ta, Sahaflar Çarşısı'nda bulacaksınız.

Ötüken Neşriyat Tel: (0212) 251 03 50

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Yeni yüzyılda paranın seyir defteri

Finansal okur yazarlık projelerine katkı sağlama vizyonu ile bugüne kadar pek çok finansal okur yazarlık projesine yönelik çalışmalar yapan Destek Grubu, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Ben Bernanke'nin "Karar Alma Cesareti" adlı kitabının ardından, yine Bernanke'nin "21. Yüzyıl Para Politikaları" adlı kitabını okurla buluşturdu. Daha önce de aynı amaçla, ABD Başkanı Barack Obama'nın kurduğu Küresel Kalkınma Konseyi'nin Başkanı Mohamed A. El-Erian'ın, "Şehirdeki Tek Oyun" adlı kitabını yayımladıklarını hatırlatan Destek Yatırım Bankası A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, "21. Yüzyıl Para Politikaları" kitabıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi "Efsane FED Başkanı" Ben Bernanke, "21. Yüzyıl Para Politikaları" adlı kitabında para politikalarının tarihsel gelişiminin küresel ekonomi üzerindeki somut etkilerine ilişkin ayrıntılı ve çok yönlü analizinin yayında, geleceğe ilişkin önemli ipuçları veriyor. Yüzyılımızın en büyük ekonomik darboğazlarından biri olarak gösterilen ve "Mortgage Krizi" olarak da bilinen, 2007-2009 küresel finansal kriz dönemini de içeren 2006 - 2014 yılları arasında sekiz yıl boyunca ABD Merkez Bankası (Federal Reserve - FED) başkanlığını yürüten Benjamin Shalom Bernanke, tüm dünyada en çok tanınan FED Başkanı olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Bernanke, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, Douglas W. Diamond ve Douglas Philip H. Dybvig ile birlikte aldı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ödülün, Bernanke, Diamond ve Dybvig'e, ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolü ve finansal piyasaların regülasyonuna ilişkin çalışmalarından dolayı verildiğini açıkladı.

"Yazdığı ve söylediklerini ABD gibi bir ülkede iktisat politikasına dönüştürmüş bir kişi" olarak da tanımlanan Bernanke'nin ödüle ortak olmasında önemli bir ayağın da, elinizdeki kitapta anlattıklarına ilişkin akademik çalışmalarının yanı sıra, bu konuda verdiği dersler ve açıklamaları olduğunun altı çiziliyor.

Scala Yayıncılık Tel:(0212) 251 51 26

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HAFTANIN KİTABI

Ulus devlete yıkım darbesi

Türkiye üzerinde oynanan oyunun son derece açık olduğu halde anlaşılamamasının şaşırtıcılığına dikkat çeken Hüseyin Özbek, "Dördüncü Bozgun" adlı yeni kitabında tarihî tespitlerini ortaya koyuyor: Kopan gürültü, yaşanan postmodern kargaşa ve karmaşa, ekonomik olarak teslim alınan bir ülkenin, milli kalmakta direnen bürokrasisinin, ordusunun acımasızca tasfiyesidir. Ulus devletten arta kalan "tortuların" ortadan kaldırılması, âdeta süpürülmesidir. Tasfiye programının ulus ötesi karar mercileri, ulus devletin, ulusal ekonominin infazını, hiçbir milli dirençle karşılaşmadan sonuçlandıracak psikokültürel sihirli reçete arayışındadırlar. Halkın, derin bilinçaltında yaşattığı kolektif duyarlılığını köreltip, milli kimliğe ve kültüre dönüşüp ulus bilinciyle harmanlanan din algısının yok edilmesini bu nedenle zorunlu görmektedirler. Halkın milli kimliğe dönüştürüp içselleştirdiği din algısı, emperyalizmin güdümündeki kimi cemaat önderlerinin, "kitleleri köleleştiren kayıtsız şartsız itaat reçeteleriyle" değiştirilmek istenmektedir.

Doğu Kitabevi Tel:(0212) 527 29 26

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Eksik harfli ve renkli hikaye

Oman'ın Güzel Kalemi, çok sevdiği kalemini kaybeden bir çocuğun ve bulunma yolunda bir elden bir başkasına geçen kalemin hikâyesi gibi görünse de, sıradan bir kayboluş hikâyesi değil. Anlatının da bizzat arayışın bir parçası olduğu, farklı yaşamların bu güzel kalemle birbirine ilmiklendiği özel bir hikâye. Bu hikâyeyi herkes su gibi okuyabilsin diye Doğan Gündüz muzip bir oyun oynuyor. Alfabemizin bir harfine hiç yer vermeyerek, lipogram oyununa Türkçe ile katılıyor. Ressam Vaghar Aghaei de benzer bir oyunu renklerle yapıyor.

Can Çocuk Yayınları Tel:(0212) 252 56 75

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KÜTÜPHANEMDEN:

Yazmakla bitmeyecek bir şehir: İstanbul

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Hatıralarının bir kısmını topladığı "Bir Levanten'in Beyoğlu Anıları" adlı kitabıyla bilinen Giovanni Scognamillo'nun diğer önemli eserlerinden biri de "İstanbul Gizemleri / Büyüler, Yatırlar, İnançlar"... İstanbul doğumlu olan Scognamillo, yazı hayatına İtalyan Lisesi Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra yabancı basında sinema yazarlığı ile başladı. İlk basımı 1993'de Altın Kitaplar tarafından yapılan "İstanbul Gizemleri / Büyüler, Yatırlar, İnançlar" adlı kitabını Scognamillo, şu cümlelerle takdim ediyor:

"Yüzyıllardan beri İstanbul hakkında pek çok şeyler yazıldı, İstanbullu olan ve olmayanlar yazdı, İstanbul'u bilen ve bilmeyenler, İstanbul'u yaşayan ve yaşamayanlar, içinde bulunanlar ve gelip geçenler yazdı. İstanbul'u Batılılar ve Doğulular yazdı, tüm değişik adları ile, heyecanla, merak, ilgi ve sevgi ile, şaşırarak, bazen bozularak. İstanbul yazıldı, yazılıyor ve hiç durmaksızın yazılacak, anlatılacak ve araştırılacaktır, İstanbul İstanbul ve dünya dünya olduğu sürece. İstanbul bir kültür, uygarlık ve bunlardan oluşan bir inanışlar potasıdır. İstanbul kendi başına bir gizemdir, bir gizem tarihi ve bir gizemler merkezidir her tür ve çeşidinden. Ve İstanbul yüzyıllardan beri süregelen bir arayışın buluşma noktasıdır, ölümsüzlerin, gizli ve bilinmeyen üstünlerin, bilgelerin, gizemcilerin ve de şarlatanların uğrağıdır. Onların ve başkalarının arayışı bizim de arayışımız oldu bu sayfalar boyunca, katılmanızı dilediğimiz heyecanlı bir maceraya yol açtı."

Derin Portreler

Muaz Ergü

Post Yayınevi

Tel:(0212) 512 70 20

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B2 Seyir Jurnali

Ali Türkşen

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 244 89 82

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Türk'ün Destanları

Metin Koca

Bilgeoğuz Yayınları

Tel:(0212) 527 33 65

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Kimim Ben?

Canan Al

Kora Kitap

Tel:(0212)513 79 00

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(Ahmet Yabuloğlu)