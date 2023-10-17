Kıvanç adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kıvanç isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?
KIVANÇ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kıvanç ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Övünç, iftihar.
- Sevinç, memnuniyet.
KIVANÇ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Kıvanç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kıvanç adını koymak caizdir.