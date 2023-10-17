Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Kıvanç da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?