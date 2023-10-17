Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Kıvanç da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?

Kıvanç adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kıvanç isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin anlamı nedir?

KIVANÇ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kıvanç ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Övünç, iftihar.

- Sevinç, memnuniyet.

KIVANÇ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Kıvanç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kıvanç adını koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi Dünya
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı Magazin
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu Spor
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Anne-oğul kanseri el ele yendi Sağlık
Anne-oğul kanseri el ele yendi
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti Dünya
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı Yaşam
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı