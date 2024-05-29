Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde paylaştı. Gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde paylaştı. Gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrasında nazar boncuklu aslan fotoğrafı paylaştı. Yıldız ismin 3 kuşak Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de üst üste 2 kere şampiyon olan Galatasaray, toplamda 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon 102 puanla 99 puanlı Fenerbahçe'nin önünde kapatan sarı-kırmızılılar, tarihi bir puan yakalayarak rekor kırdı.

Şampiyonluk, RAMS Park'ta görkemli bir şekilde kutlandı.

Kutlamaya sanatçılar katılırken, keyifli anlar yaşandı.

Daha sonrasında Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Süper Lig kupası kalktı.

Ardından sahaya çıkan Galatasaray A Takımı futbolcuları, Süper Kupa ve Süper Lig Kupası'nı kaldırdı.

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3 KUŞAK GALATASARAYLI KIVANÇ TATLITUĞ'DAN KUTLAMA
Yakışıklı ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nazar boncuğu ve aslan fotoğrafı paylaştı.

3 kuşak Galatasaraylı olduğu bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Galatasaray Kulübü'ne üye olmuştu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı paylaşım;

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