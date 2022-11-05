Ahsen Eroğlu sevgilisini savundu. Kıyafet eleştirilerine cevap verdi

'Menajerimi Ara' dizisiyle tanınan oyuncu Ahsen Eroğlu, Netflix'in gecesine resim sanatıyla ilgilenen sevgilisi Kemal Ertuğ ile katıldı.

Basın mensuplarının "Dijital platformlar arasında rekabet başladı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Güzel işlerin içinde olduğum, çalıştığım ekiple iyi anlaştıktan sonra gerisi teferruat diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir tercihim yok." cevabını verdi.

SEVGİLİSİNİ SAVUNDU

Eroğlu, erkek arkadaşı Kemal Ertuğ'un giyimi hakkındaki eleştirilere, "Biz neysek oyuz. Elimizden geldiğince şık giyinmeye çalışıyoruz. Tarzımız bu şekilde" diyerek sevgilisini savundu.

