5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ahsen Eroğlu sevgilisini savundu. Kıyafet eleştirilerine cevap verdi

Ahsen Eroğlu sevgilisini savundu. Kıyafet eleştirilerine cevap verdi

Oyuncu Ahsen Eroğlu, Netflix'in gecesinde sevgilisi Kemal Ertuğ ile boy gösterdi. Eroğlu, erkek arkadaşının giyim tarzına yönelik yapılan eleştirilere de ilk kez cevap verdi. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:20
Takip Et

Kıyafet eleştirilerine cevap verdi! Ahsen Eroğlu sevgilisini savundu

Ahsen Eroğlu sevgilisini savundu. Kıyafet eleştirilerine cevap verdi
+
Aa
-

'Menajerimi Ara' dizisiyle tanınan oyuncu Ahsen Eroğlu, Netflix'in gecesine resim sanatıyla ilgilenen sevgilisi Kemal Ertuğ ile katıldı. 

Basın mensuplarının "Dijital platformlar arasında rekabet başladı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Güzel işlerin içinde olduğum, çalıştığım ekiple iyi anlaştıktan sonra gerisi teferruat diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir tercihim yok." cevabını verdi.

SEVGİLİSİNİ SAVUNDU

Eroğlu, erkek arkadaşı  Kemal Ertuğ'un giyimi hakkındaki eleştirilere, "Biz neysek oyuz. Elimizden geldiğince şık giyinmeye çalışıyoruz. Tarzımız bu şekilde" diyerek sevgilisini savundu. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mutfak tüpüne zam
6
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.