'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler

Dubai’ye turistik geziye giden Türk sosyal medya fenomeni Zeynep Sıla Çatal, kıyafetinin çok açık olduğu gerekçesiyle bir mekanda üzerine şal örtüldüğünü anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler

Çatal, yaşadığı olayı Youtube kanalından paylaştı.

Kıyafeti yüzünden uyarıldı

Zeynep Sıla Çatal, Dubai’de gittiği bir mekanda kıyafetinin çok açık olduğu için uyarıldığını söyledi. Çatal, “Bir mekana girdik, kıyafetim çok açık olduğu için üzerime şal örttüler. Ben de şok oldum. Burada çok katı kurallar var. Kıyafetinize çok dikkat etmeniz gerekiyor” dedi.

Youtube kanalından paylaştı

Çatal, Dubai’deki gezisini Youtube kanalından takipçileriyle paylaştı. Çatal, videoda Dubai’nin lüks yaşamını, alışveriş merkezlerini, çöl safarisini ve diğer turistik yerleri gösterdi. Çatal, videonun sonunda ise kıyafet müdahalesine uğradığı olayı anlattı. Çatal, “Burada çok güzel vakit geçirdik ama biraz da zorlandık. Buranın kültürüne saygı duymak gerekiyor. Ama ben de kendimi ifade etmek istiyorum. Bu yüzden biraz çatışma yaşadık” dedi.

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