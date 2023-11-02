Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran sanığa 41 yıl

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisi gibi polis memuru olan Büşra Çetinkaya’yı silahla vurarak öldürmek ve annesi G. Çetinkaya’yı yaralamak suçundan tutuklanan sanık Suat Teke için bugün görülen 8’inci duruşmada karar çıktı. Sanık Teke, kasten öldürme suçundan 25 yıl, öldürmeye teşebbüs suçundan ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran sanığa 41 yıl

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen Büşra Çetinkaya cinayetinin 8’inci duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Suat Teke’nin hakkında ‘tasarlayarak öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan açılan davanın 7’nci duruşmasında sanık, Hatice Büşra Çetinkaya için kasten adam öldürme eyleminden müebbet hapis cezasına çarptırılırken, anne G. Çetinkaya’ya yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs eylemi nedeniyle de 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraat etmişti.

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Mahkemenin kararının ardından sanığın avukatları İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazların değerlendirilmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı usulden bozdu.

YAKLAŞIK 41 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen dava sonra mahkeme heyeti kararını verdi. Sevgilisini öldüren ve annesini ağır yaralayan polis memuru Suat Teke için Hatice Büşra Çetinkaya’yı kasten öldürme suçundan 25 yıl, anne Güngör Ç.’yı ise öldürmeye teşebbüsten 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Teke'ye iyi halden indirim yapıldı.

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“OLAY NASIL OLMUŞTU”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Suat Teke, 2 yıl önce otomobiliyle Aydın’a gelerek kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya’nın (28) kullandığı otomobilin yolunu kesti. Annesi G. Çetinkaya’nın da (56) bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8’i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya’ya, 3’ü ise yanında bulunan annesine isabet etti. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken anne Çetinkaya ise ölümden döndü. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.

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