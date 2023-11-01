Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Beyoğlu'nda, eşini öldüren kişi, aynı silahla kendini de vurarak yaşamına son verdi.

KAYNAK: DHA
Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Beyoğlu'nda, tartıştığı eşi Şerife Buğdaycı'yı tabancayla vurarak öldüren Mehmet Buğdaycı, aynı silahla intihar etti. Bipolar hastası olduğu iddia edilen Mehmet Buğdaycı'nın daha önce de kendini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.

Psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet Buğdaycı, kısa bir süre sonra eşi Şerife Buğdaycı'yı silahla vurdu.

Mehmet Buğdaycı aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife Buğdaycı ile Mehmet Buğdaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti - 1

KIZLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine eve gelen Buğdaycı çiftinin 3 kızı, babalarının, annelerini öldürüp intihar ettiğini duyunca sinir krizi geçirdi. Kendilerini yere atarak feryat eden kızları, arkadaşları ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mehmet ve Şerife Buğdaycı çiftinin cenazeleri, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti - 2

BİRKAÇ KEZ SIĞINMA EVİNE YERLEŞİP TEKRAR EVE DÖNMÜŞ

Yaklaşık 8 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Mehmet Buğdaycı'nın, daha önce yaşanılan tartışmalarda zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, birkaç kez kadın sığınma evine yerleşen Şerife Buğdaycı'nın bir süre sonra tekrar eve döndüğü iddia edildi.

Şerife Buğdaycı'nın 1 hafta sonra da büyük kızının yanına yerleşmeyi planladığı öğrenildi. Hastalığı nedeniyle bir süre önce hastaneye yatarak tedavi gördüğü belirtilen Mehmet Buğdaycı'nın, geçtiğimiz aylarda kendini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sokak sakinlerinden Ahmet Şahin, çiftin neden tartıştığını bilmediğini belirterek "Bizim komşumuz, çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Küçük köpeği vardı, gelirdi buralarda gezdirirdi köpeğini. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz, hayvan sever bir insandı. Gelirdi parkta kedileri beslerdi, kendi köpeğini gezdirirdi." dedi.

Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti - 3

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