Arazi anlaşmazlığında eşi ve oğlu öldürülmüştü. Anne Hatice Ercan’dan 12 gündür haber alınamıyor

18 Ağustos'ta Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu yeğenini ve kayınbiraderini vuran Ali Karabayır, 17 gün sonra yakalanıp, tutuklanmıştı.

İddiaya göre; ailenin yakınları, azmettirici olarak düşündükleri Hatice Ercan'ı cinayetten sorumlu tuttular.

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra Hatice Ercan, ortadan kayboldu. Muhtar Ali İhsan Şimşek, Ercan'ı evinde bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı ancak hiçbir ize rastlanmadı.

“KENDİ ANNELERİNİN AZMETTİRİCİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLARDI”



Muhtar Şimşek, cinayetlerin azmettirici olarak Hatice Ercan'ın suçlandığını belirterek, "Bu tür ithamları duyduk. Ama daha sonra kadın da kayboldu. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Kendi annelerinin azmettirici olduğunu, bu olaylarda parmağı olduğunu söylüyorlardı. 12 gündür de Hatice Ercan kayıp. Evine gidip, bakmıştım. Evinde olmadığını anlayınca gidip, jandarmaya bildirdim. Benim köyüm, bu tür şeyler ile alakası olmayan bir köy. İnsanlar birbiriyle gayet iyi anlaşıyor. Sadece bu iki ailede sorun vardı. Bunların da konusu ne, bilmiyoruz. Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk. Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi" dedi.

"TEDİRGİNLİKLE GECE-GÜNDÜZ BEKLİYORUZ"



Ali Rıza Ercan'ın bacanağı Veyis Akkaş ise olayın ardından Hatice Ercan'ın yakınları tarafından köyde darbedildiğini belirterek, "Çok yakın akrabam değil; çocuklarını da tanımıyorum. Sadece öldürülen oğlunu tanırım. O da gerçekten çok beyefendi görünüyordu. Jandarmalar köyde, millet ister istemez tedirgin. Acaba ne zaman bulunacak, ne zaman çıkacak, sağ mı ya da ölü mü? Bu tedirginlik ile gece-gündüz bekliyoruz" diye konuştu.