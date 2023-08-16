Kız arkadaşını kabloyla boğarak öldürüp, polise teslim oldu. Durdurun bu terörü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ümit I. (26), tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23), elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

KAYNAK: DHA
Kız arkadaşını kabloyla boğarak öldürüp, polise teslim oldu. Durdurun bu terörü

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit I., İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in öldüğünü belirledi.

Züleyha Adıgüzel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ümit I.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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