Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I., (26), Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Kırtasiye ürünleri de 2'nci ele düştü. Veliler enflasyonun altında ezildi Ekonomi
Kırtasiye ürünleri de 2'nci ele düştü. Veliler enflasyonun altında ezildi
Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 yaralı Güncel
Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 yaralı
AKP'li Esenler Belediyesi'nden grevdeki işçilere tehdit Güncel
AKP'li Esenler Belediyesi'nden grevdeki işçilere tehdit
Bağcılar'da trafo patlaması. Sokaklar elektriksiz kaldı Güncel
Bağcılar'da trafo patlaması. Sokaklar elektriksiz kaldı
Galatasaray rekorunu kırdı Spor
Galatasaray rekorunu kırdı
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çay bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı Güncel
Çay bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı