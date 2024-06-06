‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu

Ünlü manken Çağla Şıkel, NTV'de yayınlanan Empati programında ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’a özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
“YUMURTALARIMI DONDURDUM”
Programda yaptığı konuşmada, ailesinde erken menopoz durumunun olduğunu belirten Şıkel, bundan dolayı yumurtalarını dondurma kararı aldığını açıkladı.
Şıkel, "Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum. Ailemde erken menopoz durumu olduğu için böyle bir adım attım" diye konuştu.
Şıkel, konuşmasının devamında anneliğin kendisine çok iyi geldiğini vurgulayarak, "‘Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an için o kadar ilgili değilim ama yeniden anne olmayı düşünüyorum" dedi.
“KUZEY BANA AŞIK ZANNEDİYORDUM”
Oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu söyleyen ünlü sunucu bu durumun kendisinde ilginç duygular yarattığını belirtti.
"TİPİK TÜRK ANNESİ"
Kararın ardından birçok sosyal medya kullanıcıları tarafından Çağla Şıkel'in kararına ilişkin yorumlar yapıldı.
Kullanıcılar, Şıkel'in açıklamalarını "Tipik Türk annesi" şeklinde değerlendirdi.