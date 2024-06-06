‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu

‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, NTV’de katıldığı programda yumurtalıklarını dondurduğunu açıkladı. Şıkel, daha önce de kız çocuğu annesi olmak istediğini belirtmişti.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 1

Ünlü manken Çağla Şıkel, NTV'de yayınlanan Empati programında ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’a özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 2

“YUMURTALARIMI DONDURDUM”

Programda yaptığı konuşmada, ailesinde erken menopoz durumunun olduğunu belirten Şıkel, bundan dolayı yumurtalarını dondurma kararı aldığını açıkladı.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 3

Şıkel, "Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum. Ailemde erken menopoz durumu olduğu için böyle bir adım attım" diye konuştu.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 4

Şıkel, konuşmasının devamında anneliğin kendisine çok iyi geldiğini vurgulayarak, "‘Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an için o kadar ilgili değilim ama yeniden anne olmayı düşünüyorum" dedi.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 5

“KUZEY BANA AŞIK ZANNEDİYORDUM”

Oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu söyleyen ünlü sunucu bu durumun kendisinde ilginç duygular yarattığını belirtti.

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‘Kız çocuğum olmasını istiyorum’ diyen Çağla Şikel yumurtalıklarını dondurdu 6

"TİPİK TÜRK ANNESİ"

Kararın ardından birçok sosyal medya kullanıcıları tarafından Çağla Şıkel'in kararına ilişkin yorumlar yapıldı.

Kullanıcılar, Şıkel'in açıklamalarını "Tipik Türk annesi" şeklinde değerlendirdi.

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