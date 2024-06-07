Ankara'da akılalmaz olay: Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da akılalmaz olay: Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

Ankara'nın akşam saatlerinde yaşanan olağanüstü bir olay, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin bir otomobile isabet etmesiyle sonuçlandı.

Ankara'da yoğun şimşek aktivitesi sırasında, bir otomobil aniden yıldırım çarpması sonucu alev aldı. Araç içinde bulunan sürücü, herhangi bir zarar görmeden araçtan çıkabildi. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin etkin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Ancak, yıldırımın verdiği hasar nedeniyle, otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi. Bu beklenmedik ve nadir olay, doğanın güçlerinin tahmin edilemezliğini ve doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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