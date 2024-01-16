Kız kaçırma meselesinden husumetli ailelerin çatışmasında 8 şüpheli adliyede

Kaynak: DHA
Kız kaçırma meselesinden husumetli ailelerin çatışmasında 8 şüpheli adliyede
İzmir'de kız kaçırma meselesi sebebiyle husumetli 2 aile arasında çıkan, 4 kişinin pompalı tüfek ile yaralandığı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Örnekköy Mahallesi 7428/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, Kız kaçırma meselesi sebebiyle husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çatışmayı sonlandırırken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin birbirine karşılıklı olarak ateş ettikleri, bu sırada bir vatandaşın yaşananları 'Teksas'a çevirdiler' diyerek tepki göstermesi de yer aldı. 4 kişi hastanede yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, polis ekipleri H.U.'yu (16) gözaltına aldı

3 POMPALI TÜFEK İLE 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi daha tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda şüpheli kişiler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. yakalandı. Şüpheli kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 37 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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