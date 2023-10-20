Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”

İsrail saldırıları devam ederken bir saldırıdan yaralı olarak kurtulan Gazzeli çocuk, hayatını kaybeden kız kardeşinin saçından bir tel alarak veda etmek istedi.