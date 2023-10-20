Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”

İsrail saldırıları devam ederken bir saldırıdan yaralı olarak kurtulan Gazzeli çocuk, hayatını kaybeden kız kardeşinin saçından bir tel alarak veda etmek istedi.
20 Ekim 2023 Cuma
İsrail saldırıları devam ederken bir saldırıdan yaralı olarak kurtulan Gazzeli çocuk, hayatını kaybeden kız kardeşinin saçından bir tel alarak veda etmek istedi.
İsrail saldırıları devam ederken bir saldırıdan yaralı olarak kurtulan Gazzeli çocuk, hayatını kaybeden kız kardeşinin saçından bir tel alarak veda etmek istedi.