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Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının ardından mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:28
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Kız Kulesi mayısın ilk haftasında ziyarete açılacak

Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
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Editör: Osmancan Erok

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi kulede yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Ersoy, yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çekti.

İşte Ersoy'un açıklamaları;

"Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları doğru bir şekilde tamamlanıyor. Geçmişten bugüne kadar 'mış gibi' yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak, tamamlanıyor.

Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor."

Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek

Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline döndürüldü. Eskiden İstanbul'dan Kız Kulesi'ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz."

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