Kızamık vakalarında artışın ilk nedeni sığınmacılar. İzmir Tabip Odası açıkladı

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir’de de hızla artan kızamık vakalarına ilişkin açıklama yapan İzmir Tabip Odası Sekreteri Yüce Ayhan, artışın sebebi olarak sığınmacıları gösterdi.

Kızamık vakalarında artışın ilk nedeni sığınmacılar. İzmir Tabip Odası açıkladı

Türkiye’de kızamık vakaları özellikle 2000’li yılların başlarında aşılanmayla birlikte neredeyse sıfırlanma noktasına gelmişti. Ancak son dönemde yeniden hortlayan kızamık vakaları İstanbul ve Ankara’da hızla yükselirken, İzmir’de de vakalar artmaya başladı.

Bu duruma ilişkin Ege Haber’e konuşan İzmir Tabip Odası Sekreteri Yüce Ayhan, İzmir’de de vakaların arttığını ancak bir sayı veremeyeceğini belirtti. Ayhan, “Bize gelen gözlem sonuçlarına göre bunu söyleyebiliyoruz.” dedi.

Kızamık vakalarındaki yükselişin sebeplerine ilişkin de konuşan Ayhan, kontrolsüz kalabalıklara dikkat çekti. Kızamık vakalarının artmasındaki nedenin ne olduğunu tam olarak bilmediklerini ifade eden Ayhan, Kızamık vakalarında artış olmasının iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki düzensiz göçmenler, sığınmacılar… Bu insanların ülkeye girdiği andan itibaren bir kontrol noktasında sağlık taramasından geçmesi, gerekiyorsa tedavi edilmesi lazım. Dolayısıyla bu topluluğun aşılanma açısından başarısı yüzde olarak nedir bilmiyoruz. Bu tarz topluluklarda yüzde 100’e yakın bir bağışıklık sağlanabilirse, vaka sayısının da önemli ölçüde azalacağı kanaatindeyim” dedi.

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PROF. DR. BÜLENT ERTUĞRUL DA NEDENİ SIĞINMACILAR DEMİŞTİ

Ertuğrul, kızamık vakalarında yaşanan artışta aşı karşıtlığının ve düzensiz göçün etkili olduğuna vurgu yaparak şunları belirtti:

“Önümüzdeki dönemlerde bu iki sebepten ötürü diğer çocukluk çağı hastalıklarının da yavaş yavaş artmaya başladığını göreceğiz”

Düzensiz göçle ülkeye giriş yapanların sağlık kayıtlarının tutulmadığına dikkat çeken Ertuğrul, şöyle dedi:

“Düzensiz göçle gelen insanların daha önce hangi aşıları yaptırıp yaptırmadıklarını bilmiyoruz. Sınırdan elini kolunu sallayarak geçen insanlar var. Bunların hiçbir sağlık kaydı yok. Hangi hastalıkları taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz. Göçmen kabulünün belirli kurallar dâhilinde yapılması gerekiyor.”

Kızamık gibi hastalıkların belirli bir aşı oranına ulaştıktan sonra toplumdan yavaş yavaş silinmeye başladığını anımsatan Ertuğrul, “Bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığı sağlamıştık. Düzensiz göçle birlikte hastalık yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

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