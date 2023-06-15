Uzmanı açıkladı: Kızamık vakalarındaki artışın nedeni sığınmacı akını

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, son günlerde artan kızamık vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında sığınmacıların ülkeye giriş yapanların sağlık kayıtlarının tutulmadığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Uzmanı açıkladı: Kızamık vakalarındaki artışın nedeni sığınmacı akını

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’nı haberine göre; Türkiye’de kızamık vakaları adeta bir salgına dönüştüğü bildirildi.

İstanbul’da kızamık vakası görülen iki çocuk yaşamını yitirdi. Uzmanlardan kızamığa karşı peş peşe uyarılar geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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“SAĞLIK KAYITLARI YOK”

Ertuğrul, kızamık vakalarında yaşanan artışta aşı karşıtlığının ve düzensiz göçün etkili olduğuna vurgu yaparak şunları belirtti:

“Önümüzdeki dönemlerde bu iki sebepten ötürü diğer çocukluk çağı hastalıklarının da yavaş yavaş artmaya başladığını göreceğiz”

Düzensiz göçle ülkeye giriş yapanların sağlık kayıtlarının tutulmadığına dikkat çeken Ertuğrul, şöyle dedi:

“Düzensiz göçle gelen insanların daha önce hangi aşıları yaptırıp yaptırmadıklarını bilmiyoruz. Sınırdan elini kolunu sallayarak geçen insanlar var. Bunların hiçbir sağlık kaydı yok. Hangi hastalıkları taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz. Göçmen kabulünün belirli kurallar dâhilinde yapılması gerekiyor.”

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“DÜZENSİZ GÖÇLE BİRLİKTE HASTALIK YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI”

Kızamık gibi hastalıkların belirli bir aşı oranına ulaştıktan sonra toplumdan yavaş yavaş silinmeye başladığını anımsatan Ertuğrul, “Bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığı sağlamıştık. Düzensiz göçle birlikte hastalık yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

COVID-19 aşılarıyla birlikte toplumda ciddi bir aşı karşıtlığı oluştuğuna da dikkat çeken Ertuğrul, “Aşıların yan etkisi olduğuna dair birtakım hurafeler toplumun aşıdan uzaklaşmasına yol açtı. İnsanlar çocuklarını aşılamamaya başladılar” dedi.

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