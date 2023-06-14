İstanbul’da kızamık alarmı. Hangi ilçelerde görünüyor

İstanbul’da çeşitli ilçelerindeki hastanelere kızamık nedeniyle yapılan başvuru sayılarındaki ve hastane yatışlarındaki artış açıklandı. Bu ilçelerin sığınmacıların yoğun yaşadığı yerler olması dikkat çekti.

İstanbul’da kızamık alarmı. Hangi ilçelerde görünüyor

İstanbul Tabip Odası, ilin çeşitli ilçelerindeki hastanelere, kızamık nedeniyle yapılan başvuru sayılarındaki ve hastane yatışlarındaki artışının altı çizildi.

“RUSYA VE TACİKİSTAN’DAN SONRA TÜRKİYE GELMEKTEDİR”

İstanbul Tabip Odası’nın yayınladığı bildiride, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa bölgesinin kızamık eliminasyon (virüsün dolaşımının durdurulması) hedefi olarak önce 2010’da, bu hedef olmayınca 2015’te belirlemesine karşılık hedefe günümüze dek ulaşamadığı belirtilerek şu sözleri kullandı:

“Ülkemiz bu hedeften oldukça uzaktır. Nitekim, Nisan 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa’daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan’dan sonra 457 olgu ile Türkiye gelmektedir. Bu sayının 343’ü de 2023’ün Ocak ve Şubat aylarına aittir”

“EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZDANDIR”

Açıklamanın devamında, “İstanbul’da kızamık hastalığındaki artış endişe verici, kaybedilen çocuklar var, bu seyir en kısa zamanda önlenmelidir. Hastalıkların ortaya çıkıp da büyük insan topluluklarına yayılarak bir halk sağlığı sorununa yol açmadan önce yapılması gereken koruyucu hekimlik uygulamalarını kamu otoritesine hatırlatmak ve onları bu konuda gereken tedbirleri almaya zorlamak meslek odası olarak en önemli sorumluluklarımızdandır.” sözleri kullanıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ SIĞINMACILARA BÖYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kızamık vakalarında büyük artış yaşandığını söyleyerek uyarılarda bulunmuştu.

Prof. Dr. Yavuz, kendi kliniklerinde tedavi gören iki erişkin hastadan birinin öğretmen olduğuna da dikkat çekerek "İstanbul'dan çok fazla vaka bildirimi gelmeye başladı, bir salgından söz edebiliriz gerçekten.” Demişti.

Prof. Dr. Yavuz, “Maalesef tekrar artışa geçmiş durumda. Güney bölgelerimizdeki depremden etkilenen yerler ve o bölgede göçmenlerin ağırlıkta olması nedeniyle de kızamık açısından kaygımız var. Oradaki kızamık takip sonuçlarını da bilmiyoruz.” demişti.

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