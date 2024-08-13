Kızgın vatandaş arsasında bulunan camiyi sosyal medya hesabından satışa çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kızgın vatandaş arsasında bulunan camiyi sosyal medya hesabından satışa çıkardı

Sakarya'da bir vatandaş arsasında bulunan camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardığını duyurdu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden vatandaş, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana gelen ilginç olayda iddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi.

Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini belirten Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı. Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

ÇAREYİ CAMİYİ SATIŞA ÇIKARTMAKTA BULDU

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” ifadelerini kullandı.

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