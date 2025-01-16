Kızı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Kızı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuştu

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Usta sanatçının oyuncu Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, ölüm sonrası sessizliğini bozdu.

Ferdi Tayfur’un cenazesi sonrası kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ferdi Tayfur'un mal varlığı belli oldu! Dev miras kimlere kalacak?Ferdi Tayfur'un mal varlığı belli oldu! Dev miras kimlere kalacak?

Tayfur, yaptığı paylaşımda, "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu. O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil, kralıydı" dedi. Tayfur, babasının yaşadığı hastalık nedeniyle medyaya yansıyan son görüntülerini istemediğini belirterek, "İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi, 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi" dedi.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe’ye neden küstü? Usta sanatçının avukatı kavganın perde arkasını anlattıFerdi Tayfur kızı Tuğçe’ye neden küstü? Usta sanatçının avukatı kavganın perde arkasını anlattı

Tuğçe Tayfur, babasıyla ilgili, "Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim. Belki bir gün. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua" diyerek bir mesaj paylaştı.

Araları bozuktu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı?Araları bozuktu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı?

Son Haberler
Bakanlığın 'taze balık' paylaşımına tepki geldi. CHP'li vekil isyan etti
Bakanlığın 'taze balık' paylaşımına tepki geldi. CHP'li vekil isyan etti
Maaş almayan milletvekili hayatını kaybetti. İYİ Parti milletvekili acı haberi duyurdu
Maaş almayan milletvekili hayatını kaybetti. İYİ Parti milletvekili acı haberi duyurdu
Bakanlık uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin! Önce gıda şimdi de kıyafet...
Bakanlık uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin! Önce gıda şimdi de kıyafet...
Kızı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuştu
Kızı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuştu
Flash Haber'den flaş transfer! NTV'den ayrılmıştı
Flash Haber'den flaş transfer! NTV'den ayrılmıştı