Kızı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuştu

Ferdi Tayfur’un cenazesi sonrası kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ferdi Tayfur'un mal varlığı belli oldu! Dev miras kimlere kalacak?

Tayfur, yaptığı paylaşımda, "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu. O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil, kralıydı" dedi. Tayfur, babasının yaşadığı hastalık nedeniyle medyaya yansıyan son görüntülerini istemediğini belirterek, "İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi, 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi" dedi.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe’ye neden küstü? Usta sanatçının avukatı kavganın perde arkasını anlattı

Tuğçe Tayfur, babasıyla ilgili, "Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim. Belki bir gün. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua" diyerek bir mesaj paylaştı.

Araları bozuktu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı?