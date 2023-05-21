Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu için oy isteyen Saadet Partili kadına nefret kustu. Allah seni ve senin gibileri helak etsin

Kızılay’ın yönetim kurulunda yedek üye olan Mahmut Çelik, Kılıçdaroğlu için oy isteyen Saadet Partili kadına nefret kustu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili yorum yapan Çelik, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” dedi.

Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu için oy isteyen Saadet Partili kadına nefret kustu. Allah seni ve senin gibileri helak etsin

Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadının fotoğrafını paylaşan Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant’a, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” dedi.

Merve Nalbant, sosyal medya hesabında, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadın yurttaşın fotoğrafını, “Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sahada. Allah senden razı olsun” mesajıyla paylaştı.

fwlxh7awyay4lsq.jpg

Mahmut Çelik ise Nalbant’ın paylaşımının altına, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” yorumunu yaptı.

Nalbant da Çelik’e, “Oooo en Müslüman, en vatansever sizsiniz. Bravo! Yahu siz kimsiniz” diye yanıt verdi.

047a1f05-d9ab-4310-a2e3-7aa19080e8b5.jpg

İlgili Haberler
CHP'li Özel'den zehir zemberek sözler: Gemiyi karaya oturtan beceriksiz kaptanı Nebati değil Erdoğan’ın kendisi
Öne Çıkanlar
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Son Haberler
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi Dünya
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı Güncel
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir Siyaset
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı Güncel
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz Siyaset
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler Spor
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan Siyaset
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan