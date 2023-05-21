Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu için oy isteyen Saadet Partili kadına nefret kustu. Allah seni ve senin gibileri helak etsin

Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadının fotoğrafını paylaşan Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant’a, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” dedi.

Merve Nalbant, sosyal medya hesabında, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadın yurttaşın fotoğrafını, “Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sahada. Allah senden razı olsun” mesajıyla paylaştı.

Mahmut Çelik ise Nalbant’ın paylaşımının altına, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” yorumunu yaptı.

Nalbant da Çelik’e, “Oooo en Müslüman, en vatansever sizsiniz. Bravo! Yahu siz kimsiniz” diye yanıt verdi.