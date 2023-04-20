Kızılay'a virüslü kan cezası. Koskoca kurum ne hale getirildi

Ameliyat olan hastaya Kızılay’dan verilen kanda HIV tespit edildi. Mahkeme, Kızılay ve hastanenin 770 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Kızılay'a virüslü kan cezası. Koskoca kurum ne hale getirildi

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e (52) 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Operasyonun ardından durumu giderek kötüleşen Bilgin’in yapılan testlerden HIV pozitif olduğu belirlendi.

KIZILAY’DAN ALINARAK AMELİYAT SIRASINDA VERİLEN KANDAN HIV BULAŞTI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilgin, burada 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan Bilgin’e HIV bulaştığını tespit etti.

Bilgin ailesi, 2013 yılında avukatları Sema Kılıç aracılığı ile İstanbul Anadolu 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Kızılay ve kan naklinin yapıldığı Medikal Park Göztepe Hastanesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

FAİZİYLE 770 BİN TL
Aralık 2022’de davayı karara bağlayan mahkeme, toplam 770 bin TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile Kızılay ve özel hastaneden alınarak Bilgin ailesine ödenmesine hükmetti.

HIV’İN DAHA ERKEN EVREDE TESPİTİ MÜMKÜNDÜ
Kararda, Türkiye Kızılay Derneği tarafından gelişmiş tekniklerin kullanılması halinde HIV’in daha erken evrede tespiti mümkün iken bu tekniklerin kullanılmadığı belirtildi. Olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı.

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“KIZILAY SORUMLUDUR”
Kararda, “Kızılay meydana gelen olay nedeniyle asli ve tam kusurlu kabul edilmelidir. Meydana gelen zarardan davalı Kızılay’ın sorumlu olduğu değerlendirilmiştir” denildi. Kararda ayrıca, nakil yapan hastanenin de meydana gelen zarardan sorumlu olacağı belirtildi.

Davanın sonuçlanmasının ardından Bilgin ailesinin avukatı Sema Kılıç icra takibi başlattı. Kızılay, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe verip aileye tazminat ödenmesine ilişkin karara itiraz edeceklerini belirterek itiraz dilekçesinin icra dairesine gönderilmesini istedi.

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