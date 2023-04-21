Soğuk Savaş programına damga vuran Kızılay sorusu. Herkes bu videoyu konuşuyor

Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında yayınlanan Gülersen Kaybedersin programında sorulan Kızılay sorusu ve cevabı sosyal medyada gündem oldu…

Soğuk Savaş programına damga vuran Kızılay sorusu. Herkes bu videoyu konuşuyor

Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında yayınlanan Gülersen Kaybedersin programına Kukla Kabare ekibi konuk oldu. Yapılan şakalara gülenin elendiği programda sorulan bir soru ise dikkat çekti.

GÜNDEM OLAN KIZILAY SORUSU

Deprem döneminde Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelen ve vatandaşların en çok eleştirdiği kurumların başında gelen Kızılay ile ilgili sorulan soru, programa damga vurdu.

Programda "Çok fazla satış yaptığı için elinde stok kalmayan Kızılay'ın mevcut durumuna ne ad verilir?" diye soruldu.

Cevap ise "Kansızlık" oldu. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu...

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