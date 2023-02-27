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  • Kızılay'ın çadır dolu deposunun görüntüleri ortaya çıktı. Depremzedelere göndermemişler, satmak için bekletmişler

Kızılay'ın çadır dolu deposunun görüntüleri ortaya çıktı. Depremzedelere göndermemişler, satmak için bekletmişler

Kızılay'ın Trakya deposunda kaydedilen videoda bir depo dolusu çadır oluğu görüldü. Görüntüleri paylaşan gazeteci İsmail Arı, "Satmak için mi beklettiniz?" diye sordu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:42
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Kızılay'ın çadır dolu deposunun görüntüleri ortaya çıktı.

Kızılay'ın çadır dolu deposunun görüntüleri ortaya çıktı. Depremzedelere göndermemişler, satmak için bekletmişler
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Türkiye on binlerce kişini hayatını kaybettiği depremler ile sarsıldı. Depremin ardından geçen süreye rağmen bölgedeki vatandaşlara gönderilen yardımların yetersizliği tartışılırken ortaya çıkan "Kızılay skandalı" infial yarattı.

Çadır ve yardım malzemelerini ücretsiz olarak halka ulaştırması gereken Kızılay'ın depremlerin ardından AHBAP ve Eczacılar birliğine çadır satışının ortaya çıkması büyük tepki topladı. 

Skandalda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken BirGün muhabiri İsmail Arı, Kızılay'ın Trakya deposundan video paylaşarak, "Depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler, satmak için mi beklettiniz?" diye sordu. 

Arı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedeler bu soğukta günlerdir çadır bekliyor. Bu görüntüler de depremden bir hafta sonra Kızılay'ın Trakya deposunda çekildi. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen depo çadır dolu ve deprem bölgesine göndermemişler. Satmak için mi beklettiniz?" diye yazdı. 

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