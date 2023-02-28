Kızılay bağış kampanyasını seslendiren Metin Belgin'den zehir gibi sözler

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin üçüncü gününde deposundaki çadırları bölgeye göndermeyip Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler dinmiyor.



"İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM"

Kızılay'ın bağış kampanyasında gönüllü seslendirme yapan sanatçı Metin Belgin de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Böyle şeyleri dillendirmeyi sevmem, ama depremin ardından Kızılay bağış kampanyası için (ücretsiz) seslendirme yapmamı istedi. Ayrıştırıcı olmamak, katkıda bulunmak insanlık görevimdi, kabul ettim. Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun" dedi.







GÜNDEMİ SARSAN İDDİALAR

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır sattığı iddiasını köşesine taşıyarak şu soruları sormuştu:



"Kızılay 6 Şubat tarihinde ne kadar çadıra sahipti? Kaç çadır dağıttı? Ahbap adlı kuruluşa çadır sattı mı? Satış miktarı kaç adet ve tutar nedir? Başka kurumlara çadır satışı gerçekleşti mi? Kızılay hangi vakıf ve derneklere erzak yardımı yaptı? Miktarı ne kadardır?"



Kızılay'ın açıklamasında bir meblağ belirtilmedi ancak Ahbap'tan çadırların hammadde bedelinin alındığı kabul edildi.



KIZILAY'IN ÇADIR SATTIĞINI AHBAP DA DOĞRULADI

Ahbap Derneği, dün Kızılay'ın depremin üçüncü günü derneğe çadır sattığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. İddiaları doğrulayan dernek, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" dedi.



Haluk Levent de Ahbap'ın paylaşımını alıntılayarak, derneğin yaptığı her işlemin kanuni ve doğru olduğunu belirterek, "Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler" ifadelerini kullandı.



Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden satışı doğrularken, işlemin ahlaki ve akılcı olduğunu savundu.

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